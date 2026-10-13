Москва13 октВести.Договоренности РФ и США по поставкам дизеля являются хорошей политической поддержкой. Такое мнение ИС "Вести" высказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Я считаю, что в целом президент России Владимир Путин очень мудро ведет политику. Надо понимать, что 300 тысяч тонн, конечно, очень хорошая политическая поддержка. Миллион — это будет весомая поддержка. Но надо прорывать эмбаргосказал политик
По мнению Зюганова, России следует добиваться нужных ей интересов и в отношении с Европой.
Надо ломать эту глупую публику, которая засела в Брюсселе. Надо все делать для того, чтобы продвигать свои результаты. Надо всегда помнить: американцы вас будут уважать, если вы будете умные, сильные и успешныедобавил он