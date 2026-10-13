Зюганов высказался о дизельной сделке РФ и США Зюганов о дизельной сделке с США: Путин мудро ведет политику

Москва13 окт Вести.Договоренности РФ и США по поставкам дизеля являются хорошей политической поддержкой. Такое мнение ИС "Вести" высказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Я считаю, что в целом президент России Владимир Путин очень мудро ведет политику. Надо понимать, что 300 тысяч тонн, конечно, очень хорошая политическая поддержка. Миллион — это будет весомая поддержка. Но надо прорывать эмбарго сказал политик

По мнению Зюганова, России следует добиваться нужных ей интересов и в отношении с Европой.