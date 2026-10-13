Эксперт Смоленко: дизельная сделка с США – это не оттепель, а игра Эксперт Смоленко: дизельная сделка с США не означает оттепели

Москва13 окт Вести.Договоренности РФ с США о поставках дизельного топлива не означает потепления отношений между странами, это многоуровневая игра. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал политолог, генеральный директор Российской промышленной группы Южмаш (1998-2014 гг.) Вячеслав Смоленко.

Это игра. Мы играем с американцами, у нас нет никакой оттепели. Они цинично относятся к нам заметил он

При этом дизельная сделка означает, что возможны послабления в отношении так называемого теневого флота РФ.

Америка в данном случае оказывает влияние на теневой флот. Мы можем снять угрозу, когда чтобы за каждым танкером ходит большой десантный корабль, крейсер, эсминец отметил он

В целом же эта сделка сигнализирует об умении руководства США и РФ договариваться.

Чем уникален Трамп? Он умеет договариваться. А можно ли хоть кого-то в Европе из политиков или на Украине способным договариваться? Путин же способен договариваться? Да. Вот [с Трампом] договорились "тебе выгодно, мне выгодно — работай добавил эксперт

Ранее аналитик Сергей Суверов заявил, что сделка по поставкам дизтоплива, заключенная между Россией и США, принесет РФ валютные поступления и увеличит маржинальность поставок.