Москва13 октВести.Договоренности РФ с США о поставках дизельного топлива не означает потепления отношений между странами, это многоуровневая игра. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал политолог, генеральный директор Российской промышленной группы Южмаш (1998-2014 гг.) Вячеслав Смоленко.
Это игра. Мы играем с американцами, у нас нет никакой оттепели. Они цинично относятся к намзаметил он
При этом дизельная сделка означает, что возможны послабления в отношении так называемого теневого флота РФ.
Америка в данном случае оказывает влияние на теневой флот. Мы можем снять угрозу, когда чтобы за каждым танкером ходит большой десантный корабль, крейсер, эсминецотметил он
В целом же эта сделка сигнализирует об умении руководства США и РФ договариваться.
Чем уникален Трамп? Он умеет договариваться. А можно ли хоть кого-то в Европе из политиков или на Украине способным договариваться? Путин же способен договариваться? Да. Вот [с Трампом] договорились "тебе выгодно, мне выгодно — работайдобавил эксперт
Ранее аналитик Сергей Суверов заявил, что сделка по поставкам дизтоплива, заключенная между Россией и США, принесет РФ валютные поступления и увеличит маржинальность поставок.