Эксперт: дизельная сделка России и США может ослабить санкции Эксперт Смоленко: выход топлива РФ на рынок США может ослабить санкции

Москва13 окт Вести.Результатом российско-американской сделки о поставках дизельного топлива в США может привести к отмене ряда санкций против РФ. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал политолог, генеральный директор Российской промышленной группы Южмаш (1998-2014 гг.) Вячеслав Смоленко.

Заход России хотя бы в небольших объемах на американский рынок - это очень важно. Потому что за снятием санкций по "дизельке" полетят санкции на мочевину, азотные, калиевые удобрения. Уже с Белоруссией этот шар прокатан сказал эксперт

Кроме того, полагает Смоленко, необходимость оплаты поставляемого топлива может привести к отмене рестрикций в отношении кредитно-финансовых организаций РФ.

Оплата за дизель должна же пойти. Соответственно, например, может последовать просьба разбронировать какой-либо банк допустил Смоленко

Ранее аналитик Сергей Суверов заявил, что сделка по дизтопливу, заключенная между Россией и США, принесет РФ валютные поступления и увеличит маржинальность поставок.