Москва12 октВести.США заинтересованы в поставках российского дизельного топлива, несмотря на стремление вытеснить Россию с мирового рынка углеводородов.
Об этом ИС "Вести" заявил декан факультета Международных экономических отношений Финуниверситета Павел Селезнев.
Он считает, что Вашингтон вынужден учитывать собственные экономические интересы и идти на смягчение ограничений.
Стратегически Соединенные Штаты Америки хотят вытеснить Россию как надежного поставщика с мировых рынков и быть чуть ли не единоличным продавцом углеводородов, но тактически, подобное решение необходимо самим Соединенным Штатам, поэтому было принято политическое решение о снятии санкций и выдаче Минфином США соответствующей лицензии на поставку российского дизельного топливапояснил Селезнев
Ранее инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов заявил, что демократы в Конгрессе США могут осложнить сделку президента США Дональда Трампа с Россией.