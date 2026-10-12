Селезнев объяснил, зачем США разрешили поставки дизельного топлива из РФ

Селезнев: США сняли санкции на российское дизельное топливо ради своих интересов Селезнев объяснил, зачем США разрешили поставки дизельного топлива из РФ

Москва12 окт Вести.США заинтересованы в поставках российского дизельного топлива, несмотря на стремление вытеснить Россию с мирового рынка углеводородов.

Об этом ИС "Вести" заявил декан факультета Международных экономических отношений Финуниверситета Павел Селезнев.

Он считает, что Вашингтон вынужден учитывать собственные экономические интересы и идти на смягчение ограничений.

Стратегически Соединенные Штаты Америки хотят вытеснить Россию как надежного поставщика с мировых рынков и быть чуть ли не единоличным продавцом углеводородов, но тактически, подобное решение необходимо самим Соединенным Штатам, поэтому было принято политическое решение о снятии санкций и выдаче Минфином США соответствующей лицензии на поставку российского дизельного топлива пояснил Селезнев

Ранее инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов заявил, что демократы в Конгрессе США могут осложнить сделку президента США Дональда Трампа с Россией.