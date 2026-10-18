Рубио: российское дизтопливо поступит на мировой рынок независимо от санкций Рубио: Путин в любом случае продаст запланированный объем дизтоплива

Москва18 окт Вести.Российское дизельное топливо, несмотря на санкции, поступит за мировой рынок. Для США важно обеспечить возможность его закупок, заявил глава Госдепартамента Марко Рубио в ходе общения с журналистами.

То дизельное топливо, которое [президент России Владимир] Путин собирался продать, в любом случае поступит на мировой рынок. Единственная разница заключается в том, сколько из этого получат Соединенные Штаты цитирует госсекретаря ТАСС

Политик напомнил, что ранее американская сторона уже прибегала к временному освобождению от санкций российской нефти в связи с проблемами с судоходством в Ормузском проливе. Он пояснил, что причиной таких решений являются международные конфликты, влияющие на мировые цены на нефтепродукты.

Ранее политолог Ростислав Ищенко, комментирую договоренность президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным о поставках дизтоплива на американский и мировой рынки, высказал мнение, что за этим кроется стремление главы Белого дома показать, что именно его действия могли бы стабилизировать рынок.