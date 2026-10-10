Reuters: лицензия на экспорт дизеля из РФ обсуждалась в США с участием Дмитриева

Вопрос о лицензии на экспорт дизеля из РФ обсуждался в США с участием Дмитриева Reuters: лицензия на экспорт дизеля из РФ обсуждалась в США с участием Дмитриева

Москва10 окт Вести.Вопросы предоставления лицензии на экспорт российского дизельного топлива на рынок США обсуждались в сентябре в ходе встречи спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с представителями США в Вашингтоне. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что в ходе дискуссии обсуждалось предоставление лицензий для всех крупных нефтяных компаний России.

Накануне Министерство финансов США сообщило, что временно выводит из-под санкций поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.

Накануне Россия и США договорились о масштабных поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Глава Белого дома назвал прошедший телефонный разговор с российским президентом очень успешным.