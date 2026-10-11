Москва11 окт Вести.Поставки российского дизельного топлива выгодны американцам, заявил министр финансов США Скотт Бессент телеканалу Fox News.

Он подчеркнул, что сделка РФ и США позволит снизить цены на дизель.

То, что мы делаем, отвечает интересам американцев сказал Бессент

Ранее Россия и США пришли к соглашению о масштабных поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки. По условиям сделки, РФ уже в октябре направит более 300 тысяч тонн дизеля, еще 500 тысяч тонн – в течение ноября и 1 миллион тонн – сразу после этого. Для выполнения договоренности правительство России частично отменило запрет на экспорт дизтоплива.

Журналист ИС "Вести" Валентин Богданов отметил, что президент США Дональд Трамп пошел на эту сделку из-за высоких цен на дизель в Штатах. Российское топливо может стать для Трампа главным предвыборным аргументом, считает Богданов.