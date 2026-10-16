Косачев назвал предсказуемым решением сделку США и РФ по дизелю Косачев назвал сделку США и РФ по дизелю предсказуемым решением

Москва16 окт Вести.Сделка о поставках российского дизельного топлива в США – предсказуемое решение американской администрации. Об этом заявил в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.

По словам сенатора, президенту США Дональду Трампу нужно хоть что-то показать избирателям накануне промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября.

Он не может ничего показать ни по Ирану, ни по Ближнему Востоку, ни по сектору Газа. Здесь, на украинско-российском направлении, для него естественный выход – работать на публику какими-то ожиданиями хорошей жизни. Хорошая жизнь для американской публики – это точно совершенно не мир на Ближнем Востоке, это точно совершенно не Ормузский пролив и даже не конфликт на Украине. Хорошая жизнь для американцев – это цены на бензозаправках отметил Косачев

Решение Вашингтона о закупках российского дизельного топлива, по словам сенатора, было вполне предсказуемым.

Это вполне предсказуемое решение. Если оно кого-то и застало врасплох, то совершенно точно не нас. Я уверен, что наши переговорщики на то, чтобы выйти на такого рода договоренности, работали давно, последовательно и, как мы сейчас понимаем, эффективно подытожил Косачев

9 октября состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, после которого глава Белого дома заявил о достигнутом соглашении между странами о поставках 300 тысяч тонн российского дизельного топлива до конца месяца для снижения мировых цен на нефть.

Цена российского дизеля для поставок на рынок США будет определяться в рамках коммерческих договоренностей, заявил накануне вице-премьер РФ Александр Новак.