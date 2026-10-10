Названа причина, по которой Трамп решил подписать дизельное соглашение с Россией Эксперт Фролов: Трамп подписал с РФ дизельную сделку, чтобы поднять свой рейтинг

Москва10 окт Вести.Президент США Дональд Трамп решил договориться с Россией о поставках дизельного топлива на американский рынок, чтобы поднять рейтинг своей партии среди избирателей на грядущих промежуточных выборах в Конгресс. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его словам, ситуация с дизельным топливом для Соединенных Штатов не представляется столь критичной, однако она сильно влияет на рейтинги американского лидера.

Антирейтинг самого президента США, так и партии, которую он представляет, растет, и связано это в том числе с тем, что топливо на внутреннем американском рынке дорожает. Нет ни единого шанса, что даже если сейчас российское топливо будет импортировано кем-то из американских компаний, то до выборов эти объемы успеют дойти. То есть перебить текущую ценовую ситуацию невозможно. Наше возвращение снимет часть давления, но не решит все существующие проблемы объяснил Фролов

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что РФ и Штаты договорились о масштабных поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки. Глава Белого дома уточнил, что Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива, еще 500 тысяч тонн в течение ноября и 1 миллион тонн сразу после этого.

В Кремле подтвердили, что энергетические проблемы стали одной из тем телефонного разговора двух президентов, и Москва выразила готовность поставлять свои нефть и нефтепродукты.