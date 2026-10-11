Богданов: с дизельной сделкой РФ и США есть еще одна интересная опция Богданов рассказал о дополнительной опции дизельной сделки между Россией и США

Москва11 окт Вести.Заключив дизельную сделку с Россией президент США Дональд Трамп "моргнул первым".

Об этом написал в своем Telegram-канале журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

С дизельной сделкой есть еще одна интересная доп.опция. Сняв санкции, Трамп моргнул первым, дав понять, что если очень хочется, то можно. Кто будет следующим или следующими? Отупевшую от самой себя Европу пока не берем. Ставлю на Южную Корею и Японию. Причем, речь может пойти не об углеводородах. И вообще не об импорте, а об экспорте. Автомобилей, электроники, оборудования, а там и авиаперелетах. Это же как лавина. Только толкни выразил свое мнение он

Россия и США договорились о масштабных поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки. В ходе телефонного разговора РФ и США было достигнуто соглашение о том, что Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынок, еще 500 тысяч тонн в течение ноября и 1 миллион тонн сразу после этого. Дональд Трамп назвал состоявшийся телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным очень успешным.

Также сообщалось, что соглашение президентов России и Соединенных Штатов о поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки привело в ужас европейцев.