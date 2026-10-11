Богданов: сняв санкции с РФ, Трамп дал понять, что "если очень надо, то можно"

Трамп дизельной сделкой "моргнул первым", вопрос в том, кто следующий Богданов: сняв санкции с РФ, Трамп дал понять, что "если очень надо, то можно"

Москва11 окт Вести.Сняв санкции с России, президент США Дональд Трамп "моргнул первым" и дал понять, что так можно, если очень надо. Об этом в своей авторской колонке написал журналист ИС "Вести" Валентин Богданов, комментируя дизельную сделку РФ и США.

Журналист полагает, что ход Трампа могут повторить и другие лидеры, однако подчеркивает, что на Европу рассчитывать не стоит.

Что до дизельной сделки, то есть у нее еще одна, пока не самая заметная опция. Сняв санкции, Трамп моргнул первым и дал понять, что, если очень надо, то можно. Вопрос в том, кто следующий. Отупевшую от самой себя Европу в расчет пока что можно не брать считает Богданов

Он предположил, что следующими пойти на сделку с РФ могли бы Южная Корея или Япония.

А вот на Южную Корею или Японию обратить внимание стоит. Причем речь может пойти не об углеводородах и не об импорте, а об экспорте: автомобили, электроника, оборудование, а там и авиасообщение. Это как лавина: достаточно толкнуть уверен Валентин Богданов

Ранее Россия и США договорились о масштабных поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки. Комментируя сделку, американский лидер заявил, что Россия способна насытить глобальный энергетический рынок нефтью по очень дешевой цене.