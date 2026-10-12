Москва12 окт Вести.Сделка президента США Дональда Трампа с Москвой по дизелю стало началом отмены санкционной политики. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил советник первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко, политолог Александр Казаков.

Это начало деградации санкционной блокады. Трамп пробил очень серьезную брешь, и европейцам будет очень трудно отвечать на вопрос, а чего это американцам можно, а им нельзя. В любом случае, это первый такой мощный шаг считает Казаков

9 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили поставки нефтепродуктов.

Россия снимает запрет на экспорт дизельного топлива и готова поставить на американский и мировой рынки в октябре 300 тыс. тонн, в ноябре - 500 тыс. тонн, в декабре - 1 млн тонн дизеля. Из-под санкций США поставки российского дизеля будут выведены до 7 апреля 2027 года.