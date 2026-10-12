Москва12 окт Вести.Договоренность лидеров России и США о поставках крупных партий российского дизельного топлива на мировой и американский рынки имеет многоуровневый подтекст. Трамп – мастер резких поворотов, которые обескураживают его противников.

"Я только что завершил весьма успешную дискуссию с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой было решено, что Россия немедленно поставит более 300000 тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, еще 500000 тонн в ноябре и 1000000 тонн сразу после этого. Кроме того, исходя из состояния своих дизельных заводов, Россия затем в течение короткого периода времени поставит 3000000 тонн дизельного топлива", – написал президент США, прогнозируя падение цен на топливо на американском рынке.

В тот же день, 9 октября 2026 года, Минфин США выдал временную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировые рынки, что означает снятие санкций с российских нефтепродуктов. С экономической точки зрения американцы получают снижение мировых цен на топливо, а Россия – рынок и источник доходов.

Снижение цен на нефтепродукты Трампу необходимо для избирательной кампании, и он пошел ва-банк, полностью перевернув политическую ситуацию в мире, чего никак не ожидали глобалисты, а особенно Киев. Кураторы Зеленского ожидали применения "адских санкций", что, по их мнению, должно было обрушить экономику России, а также стран Глобального Юга, но, как видим, все сложилось по-другому.

Что у хитрого на уме, то у глупого на языке.

"Должны быть санкции по закону Линдси Грэма, должна быть поддержка для Украины в защите жизни, и должно быть давление на Россию за войну… Любое ослабление санкций против России без четкой и длительной деэскалационной договоренности с Россией – это очевидная слабость, это играет на Россию… Рассчитываем на справедливую поддержку Америкой нашей защиты жизни, нашей защиты людей в Украине и на соответствующий сильный разговор Соединенных Штатов с Россией. Сильную, а не слабую", – цинично указывает, что делать США, Зеленский, считая, что его "используют как ширму" (а когда его использовали другим образом?).

Как видим, кровавый клоун просто перекладывает ответственность за войну на Трампа и требует, чтобы тот защитил украинцев, хотя это его прямая обязанность – именно это он обещал на выборах в 2019 году. Он пытается убедить мировое сообщество, что США проявляют слабость, а его режим необычайно силен и вот-вот победит Россию. Но при этом он почему-то требует от США "закончить войну", так Трамп и сделал реальный шаг к ее окончанию, просто без него.

Президент США и так долго возился с Зеленским, прежде чем понял его полную недоговороспособность. Axios сообщает, что Трамп пошел на дизельную сделку с Путиным после того, как Зеленский проигнорировал около шести просьб США прекратить удары по российским НПЗ. И теперь США грозят Украине прекращением передачи разведданных, если удары продолжатся, сообщает издание со ссылкой на источники.

"Зеленский неправильно оценивает ситуацию. Продолжая бить по НПЗ, он разрушает доброжелательное отношение, которое выстраивал с Трампом последние шесть месяцев", – заявил источник Axios.

Предупреждений одуматься и пойти на компромисс с американской стороны было более чем достаточно, но Киев долго и демонстративно плевал на Вашингтон, наивно полагая, что это останется без негативных последствий. Financial Times сообщает, что украинская переговорная группа в Майами была "застигнута врасплох" заявлением Трампа о сделке с Россией по поставкам топлива, и переговоры сорвались, не перейдя во второй запланированный день.

А как они могли не сорваться, если украинскому режиму вообще нечего предложить США, если он умеет только выпрашивать и требовать? The New York Times сообщает, что в конце сентября Уиткофф и Кушнер предложили России три крупных экономических стимула в обмен на частичное прекращение огня – по энергетической инфраструктуре или на море. Первый – разблокировать миллиарды долларов российских государственных активов, замороженных на Западе. Деньги предлагалось выделить в качестве первоначального стимула еще до заключения перемирия. Ранее американцы обсуждали возвращение Москве до 100 миллиардов долларов. Второе – вернуться к плану продажи части российского "Лукойла" группе ближневосточных инвесторов в рамках многомиллиардной сделки. Третье – разрешить Белоруссии экспорт калийных удобрений. То есть Вашингтон готовил Москве существенный "пряник", но Зеленский не отреагировал на это, наивно считая, что все пряники мира достанутся только ему.

Не только ему, но и его хозяевам не удалось разгадать игру Трампа. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) уже заявили, что решение президента США одобрить поставки российского дизельного топлива на мировой рынок поможет России продолжать финансировать войну против Украины, что позволит Кремлю и дальше покрывать военные расходы. В ISW также отмечают, что это решение может ослабить позиции Вашингтона на переговорах с Москвой. По мнению аналитиков, США пошли на одностороннюю уступку, хотя Россия, как утверждается в докладе, не предложила никаких встречных шагов в рамках переговоров о прекращении войны.

Подобная, с позволения сказать, "аналитика" вообще не учитывает возможность отсутствия тотальной войны между США и Россией. Это простительно клоуну Зеленскому, но никак не специалистам, изучающим мировые стратегии. Позиции Вашингтона в переговорах с Москвой резко усилились, поскольку Кремлю дали понять, что с ними можно договориться в первый раз со времен Анкориджа. И это не просто прорыв в двусторонних отношениях, а реальные шаги к разрядке и предотвращению энергетического и продовольственного кризисов. Трамп одним выстрелом убил двух зайцев.

При этом он совершенно не обидел себя. Я неоднократно писал, что Трамп очень хорошо зарабатывает на войне в Персидском заливе. Любая напряженность в этом регионе поднимала цены на нефть и увеличивала доходы американских нефтедобытчиков. Но теперь ему нужен не только регулятор вверх, но и управление ценами в сторону уменьшения, и он это получил, договорившись с Кремлем. И этот экономический руль мирового энергорынка в руках Трампа аналитики глобалистов просто проворонили. А зря – это ключ управления экономикой Европы, на которую надели энергетический ошейник.

И теперь Трампу остается разделаться с Зеленским, который превратился в политический таран глобалистов и демократов против действующего президента США. Глобалисты так часто использовали твердый лоб кровавого клоуна для атак на него, что у американского лидера просто нет выбора.

"Я думаю, Украине пришло время обзавестись новым президентом. Я предлагаю, чтобы у них появился новый лидер, который сможет заключить сделку. Потому что он (Зеленский. – Прим. ред.) мог бы много раз покончить с этим, но по какой-то причине он никогда этого не делает", – сказал президент США журналистам на брифинге, сообщило Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией).

Трамп попал в самую точку. Отчаянный визг Сибиги о том, что нелегитимный якобы "пользуется поддержкой украинского народа", и граждане страны "имеют право решать", может вызвать только издевательскую горькую улыбку. Зеленский только и делает, что плюет на права и интересы украинских граждан и не дает украинскому народу сменить свою преступную власть, отменив выборы в стране. Так что время действительно пришло. Тем более что об этом заявил главный хозяин Украины и Зеленского.