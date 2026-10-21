Москва21 окт Вести.Противостояние Киева и Вашингтона стало свершившимся фактом, о чем начали активно писать западные СМИ.

"Топливная сделка сопровождалась резким обострением отношений между Трампом и Зеленским. Нынешний разлад окажется даже серьезнее, чем свара двух лидеров в Овальном кабинете в феврале 2025 года... Стороны даже впервые обменялись оскорбительными эпитетами. Зеленский прежде не выказывал к американскому президенту ничего, кроме почтения, однако на сей раз заявил, что Трамп "предал Украину" и проявил "слабость", заключив сделку по российскому дизелю. Трамп парировал, что Украине "пора избрать нового президента", а в последующем интервью признался: "С Зеленским мне труднее находить общий язык, чем с Путиным", – пишет The Christian Science Monitor.

При этом западные СМИ говорят, что у Москвы переговорные позиции укрепляются, а Зеленский, наоборот, сжигает мосты с официальным Вашингтоном

"Пока Путин продвигает новую переговорную инициативу, Зеленский выступил с серьезными обвинениями в адрес Вашингтона. В интервью агентству Bloomberg он заявил, что американская администрация, судя по всему, пытается склонить Украину к капитуляции перед Россией", – ужасается Berliner Zeitung.

Британская The Times в редакционной статье призвала Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Газета пишет, что Украина должна рассмотреть сложный компромисс и выполнить требование Дональда Трампа о прекращении атак на российские энергетические объекты. По мнению The Times, стратегическая пауза в таких ударах может предотвратить дальнейшее ухудшение отношений между Вашингтоном и Киевом, которое работает против Украины в переговорном процессе.

Масла в огонь справедливо подливает сам президент США.

"Зеленскому все равно, и, честно говоря, несмотря на все деньги, которые, как известно, дает ему Европа... он не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда этого не делал", – написал Трамп в соцсетях.

"Сейчас, думаю, это агония, но после выборов жизнь продолжится, и, полагаю, все будет спокойнее", – прокомментировал нелегитимный агентству Bloomberg последние действия Вашингтона.

Зеленский, как всегда, примитивно заблуждается: до агонии Трампу очень далеко. Даже если он вчистую проиграет выборы 2026 года, он остается президентом США со всеми полномочиями. Понятно, что кровавый клоун поет с чужого голоса, поскольку глобалисты рассчитывают, что эти выборы кардинально поменяют внешнюю политику США

"Ситуация меняется. Несмотря на либерализацию нефтегазодобычи и превращение США в энергетическую сверхдержаву, рейтинги Трампа достигли рекордного минимума", – надеется на ослабление американского лидера Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией).

Аналитики DW указали на главную стратегическую цель Трампа – энергетическая сверхдержава. Зачем в этом случае Вашингтону вообще поддерживать Киев, если это приносит только нестабильность энергорынка и огромные убытки?

"Президент Зеленский… представил ложную дилемму, что Украина должна победить. Война должна закончиться, и это произойдет в результате переговорного урегулирования", – заявил министр финансов США Бессент в эфире NBC.

Зачем США покупать победу Зеленскому, если сделки с Россией дадут миллиарды? И вот этим миллиардам угрожает кровавый клоун, поэтому Трамп открыто ставит вопрос о его выборах, что автоматически означает замену нелегитимного.

"Несколько месяцев назад мы наблюдали удары по судам с энергоносителями в Черном море. Тогда было немало жалоб. Нам звонили американские компании и говорили: "Эй, на судне, которое поразила Украина, была наша нефть"… Мир и без того оказался на пороге энергокризиса из-за того, что творится в Ормузском проливе, Красном море и других регионах. Усугублять положение нам ни к чему. И раздражает именно тот факт, что подобное случается, несмотря на наши просьбы. Поэтому-то этот вопрос и вышел на первый план", – объяснил госсекретарь Рубио требование Вашингтона о проведении выборов в Украине.

"Зеленский не понимает, о чем говорит. Зеленский – человек, который должен был урегулировать эту войну уже давно. Если бы он послушал меня, то давным-давно заключил бы гораздо более выгодную сделку, и со стороны Украины погибло бы на миллион человек меньше. И, честно говоря, я думаю, что пришло время кому-то другому вести переговоры от имени Украины… Мы дали Украине многое. Они не дали нам ничего. Запомните это", – объясняет Трамп журналистам суть конфликта с нелегитимным.

Все логично: раз Зеленский не подчиняется Вашингтону, то его нужно менять. Но вопрос в том, что нелегитимный этого не боится: он уничтожил в стране все демократические институты и реальную оппозицию, поэтому перспектива выборов его не пугает

"Мира с Зеленским не будет. Он отлично наживается на войне, к тому же в военное время его даже нельзя сместить с поста путем выборов. Так зачем ему идти на сделку?" – поддержал политику Трампа депутат Бундестага от "Альтернативы для Германии" Максимилиан Кра.

Именно поэтому кровавый клоун ложно чувствует себя неуязвимым со стороны Вашингтона, что делает этого мелкого политического гопника борзым, но его подводит полное неумение считать свои и чужие деньги. Созданная его коррумпированным режимом экономическая модель существования страны исключительно на подачках Запада гарантированно обречена на полный и безальтернативный крах.

Деньги, которые Европа может дать Зеленскому, прогнозируемо кончаются. La Repubblica сообщает, что Евросоюз столкнулся с дефицитом средств после запроса Украины на дополнительные 70 миллиардов евро на 2027 год. Высокопоставленный представитель Европейского совета заявил изданию: "Мы не знаем, где их найти". Война на Украине стоит ЕС все дороже, а результаты этой войны все печальнее для европейцев.

"Войны обычно заканчиваются, когда у одной из сторон заканчиваются продовольствие, нефть или другие жизненно необходимые ресурсы. Рассчитывать, что при нефти по 110 долларов за баррель у второй по величине нефтедобывающей державы мира опустеет казна – самообольщение. Рано или поздно конфликт завершится, но, скорее всего, неприглядным миром, который повергнет Европу в шок", – пишет британский UnHerd.

Проблема Зеленского в том, что он не хочет заключать сделку, ему нужна победа. И он хочет, чтобы коллективный Запад купил ему эту победу за деньги налогоплательщиков своих стран. И взамен ему нечего предложить западным партнерам, кроме коррупционных схем, но и у них тоже есть пределы. Тем более те политики, которые водят с ним дружбу, быстро исчезают с политической сцены. Шутки про то, что во время рукопожатия кровавый клоун вручает западным политикам черные метки, давно перестали быть оригинальными. И сегодня Зеленского используют, чтобы он вручил черную метку Трампу. Но пока американский лидер уверенно держит верх, навязывая нелегитимному и его кукловодам свои правила игры.