Медведчук: узколобость и предательство – факторы на пути к миру на Украине Медведчук назвал узколобость и предательство факторами на пути к миру на Украине

Москва14 окт Вести.Дизельная сделка Трампа с Россией ожидаемо расколола коллективный Запад на сторонников большой войны и прагматиков, которые выступили за мир и разрядку, а также снижение цен на топливо. Естественно, что сторонники войны тут же организовали "вой на болотах" по украинским лекалам, объявив президента США предателем и слабаком.

Больше всех стараются американские демократы, которым выгодно атаковать действующего президента США накануне довыборов в Конгресс. Сенатор-демократ Блюменталь заявил, что это "делает нас соучастниками войны Путина против Украины" и противоречит воле конгресса. "Президент должен немедленно отменить это соглашение. Американским компаниям, которые рассматривают возможность взять деньги Путина: Конгресс за ними наблюдает", – пригрозил американским торговцам нефтепродуктов Блюменталь.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер и сенаторы Джинн Шахин и Элизабет Уоррен в совместном заявлении назвали разрешение на закупки российского дизеля "полным предательством Украины, наших европейских союзников и национальной безопасности США". К критике присоединились и отдельные республиканцы. Конгрессмен Дон Бэкон заявил, что поддерживать российскую военную экономику "морально неправильно", а Майкл Маккол, что снятие ограничений с российской нефти и нефтепродуктов будет "финансировать военную машину Кремля".

На Трампа активно накинулись в Берлине. "Ради нескольких литров дизельного топлива. Какое моральное банкротство", – раскритиковала американского лидера министр ФРГ по делам семьи Карин Прин. "Не время смягчать санкции против России. Мы убеждены, что сейчас самое время усилить давление на Россию, а не ослаблять его", – заявил DW (издание включено Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) зампредставителя министерства иностранных дел Германии Хинтерзехер. "Наша позиция ясна. Она касается как санкций в отношении нефти, так и дизельного топлива. В рамках программы REPowerEU мы приняли решение о поэтапном прекращении импорта российского газа к концу 2027 года. Мы намерены его придерживаться", – заявил официальный представитель правительства ФРГ Корнелиус.

После этой "артподготовки" на Трампа в атаку пошел сам канцлер ФРГ Мерц. "Для Европы такое решение неприемлемо", – заявил он 12 октября в Берлине. Канцлер считает, что "серьезные переговоры Россия будет вести только под давлением", которое сейчас необходимо только усилить. При этом он поддержал Зеленского и поиздевался над Трампом, который обещал завершить войну за несколько дней в начале второго президентского срока.

Однако американскому лидеру есть чем ответить своим политическим оппонентам, ведь, ругая Трампа, его политические противники в США косвенно подтверждают, что они против снижения цен на топливо, а это не прибавляет им популярности. Теперь поддержка Зеленского означает поддержку роста цен в стране

Что касается европейцев, то их лицемерие очевидно. "Европейский союз заплатил России 250 миллиардов долларов за энергоносители, а СМИ, распространяющие фейковые новости, не хотят даже прикасаться к этой теме. Я сделал правильный выбор в интересах американского народа", – написал президент США в соцсетях. По данным Euronews, ЕС только за девять месяцев 2026 года закупил у РФ СПГ на €7,88 млрд, что стало рекордным объемом. Получается, что "европейским союзникам" можно покупать российские энергоносители, а американцам это почему-то запрещено. Так кто кого предал?

И в этой ситуации все точки политического разлома сошлись на Зеленском, как главном идеологе войны в Европе. Вопрос поставлен ребром – либо он уступает, и война заканчивается, либо эскалация продолжает расти, и география войны расширяется, а сама она предсказуемо переходит в ядерную.

Зеленский вовсе не фанатик войны, он политический жулик, который пытается под видом "защиты европейской цивилизации" выкрутить выгоду лично себе. Когда он понял, что Трамп с Владимиром Путиным договорились, то тут же потребовал договора с собой. "Почему США не заключают соглашение с Украиной о поставках дизтоплива? Мы влияем на то, двигаются ли эти суда. Мы определяем, работают ли НПЗ", – цинично заявил нелегитимный.

Это чистый блеф, поскольку в Вашингтоне знают, что он не влияет ни на что. Разговор с Киевом уже пошел о том, что США могут прекратить делиться с Украиной разведданными из-за ударов по российским НПЗ. Украина воюет за деньги и оружием коллективного Запада, а задача Зеленского поставлять пушечное мясо из украинцев, которых отлавливают сегодня по всей стране, как бродячих собак.

Нынешняя администрация США, наконец, раскусила, что Зеленский Вашингтон попросту дурит, и пытается его посадить на короткий поводок, что совершенно бесполезно. Этот план провалится, как провалились попытки с ним как-то договариваться. В Белом доме думали, что достаточно договориться с Россией, как в Киеве с радостью пойдут на любые условия, лишь бы война прекратилась, и люди не погибали.

Но Зеленского судьба украинского народа не интересует в принципе. Он изображает из себя мирового лидера, "защитника европейской цивилизации", поэтому Украина для него разменная монета в геополитических играх, и выходить из этого образа кровавый клоун не собирается. Деньги он получает от коллективного Запада и на состояние дел на Украине ему давно наплевать.

Теперь в Вашингтоне думают, что если напомнить нелегитимному, сколько он должен США, то это разбудит в нем совесть, и он начнет учитывать американские интересы. А с какой стати? Как публичное лицо и бизнесмен шоу-бизнеса, он всем обязан России, а на Украине он запретил русский язык, русскую культуру и проводит государственную политику ненависти к России, дошел до того, что громит единственную каноническую православную церковь только за то, что она для России и Украины общая. Так что американцам не на что надеяться, совесть у Зеленского не проснется никогда; он лишен каких-либо нравственных ориентиров, и искренне считает себя равным американскому президенту, потому не собирается выполнять ни приказов, ни просьб, если они не подкреплены огромными денежными вливаниями в него лично

При этом главная проблема не в Зеленском, он просто борзый политический дилетант, возня с которым отбирает у Вашингтона слишком много сил и времени. Его давно бы убрали с доски, но против Вашингтона, как видим, начинает играть Германия. И тут тоже просчет США. Там думали, что прижимистые немцы не будут тратиться на войну на Украине и закончат ее. Не тут-то было. В Германии при канцлере Мерце на полном серьезе пытаются разбудить тевтонский дух и, в конечном итоге, покорить Россию.

И тут опять взывать, что к разуму, что к совести бесполезно. Если объединение Германии во многом произошло благодаря России, и ФРГ получила огромные преимущества от этого, то как объяснить нынешнюю антироссийскую истерию в этой стране? И если нынешняя немецкая власть демонстративно враждебна к России, то как она может быть благодарна США за то, что Америка сделала для Германии? Германия и Европа в целом, вслед за Зеленским, плюют на американские интересы

Поэтому предательство взаимных интересов коллективного Запада произошло вовсе не со времени дизельной сделки США и России, а гораздо раньше. ЕС, Британия и США подошли к реальности Холодной войны между собой, благодаря игнорированию интересов якобы союзников. Со времен Анкориджа ясно видно, что США проще договориться с Россией, чем с Европой, которая с каждым днем становится все более недоговороспособной. Попытки договориться и выстроить какие-то правила будут натыкаться на массу препятствий, и чтобы они увенчались успехом, в Европе нужно сменить не только Зеленского, а огромный пласт европейских политиков, которые активно толкают мир в ядерный конфликт.

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"