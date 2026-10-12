Мерц: для Германии и Европы о дизельном соглашении не может быть и речи

Мерц отверг шанс снятия санкций на российское дизельное топливо со стороны ЕС Мерц: для Германии и Европы о дизельном соглашении не может быть и речи

Москва12 окт Вести.Руководство Германии и Европейского союза категорически отвергает вероятность отмены ограничений на импорт дизельного топлива из России. С таким утверждением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает информканал Clash Report.

Глава правительства сообщил, что в Берлине приняли к сведению информацию о договоренностях между Вашингтоном и Москвой по вопросам экспорта дизеля.

Для Германии и Европы о таком решении не может быть и речи подчеркнул Мерц

По мнению канцлера, российская сторона готова к содержательным переговорам исключительно в условиях внешнего давления, поэтому европейские санкции останутся в силе.

Политик призвал к дальнейшему ужесточению санкционного режима со стороны Европы. Он также добавил, что украинские власти и глава киевского режима Владимир Зеленский могут рассчитывать на твердую и всестороннюю поддержку со стороны ФРГ и Евросоюза.

Ранее сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель выступила с критикой санкционной политики Мерца, напомнив о договоренности президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по поставкам российского дизельного топлива.