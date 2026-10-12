Москва12 октВести.Руководство Германии и Европейского союза категорически отвергает вероятность отмены ограничений на импорт дизельного топлива из России. С таким утверждением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает информканал Clash Report.
Глава правительства сообщил, что в Берлине приняли к сведению информацию о договоренностях между Вашингтоном и Москвой по вопросам экспорта дизеля.
Для Германии и Европы о таком решении не может быть и речиподчеркнул Мерц
По мнению канцлера, российская сторона готова к содержательным переговорам исключительно в условиях внешнего давления, поэтому европейские санкции останутся в силе.
Политик призвал к дальнейшему ужесточению санкционного режима со стороны Европы. Он также добавил, что украинские власти и глава киевского режима Владимир Зеленский могут рассчитывать на твердую и всестороннюю поддержку со стороны ФРГ и Евросоюза.
Ранее сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель выступила с критикой санкционной политики Мерца, напомнив о договоренности президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по поставкам российского дизельного топлива.