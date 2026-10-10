Москва10 октВести.Сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в соцсети Х выступила с критикой санкционной политики канцлера ФРГ Фридриха Мерца, напомнив о договоренности президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа по поставкам российского дизельного топлива.
Накануне Путин провел телефонный разговор с Трампом. Президент США по итогам разговора заявил, что в ходе диалога была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.
Вот как это делается! Пока Мерц разрушает Германию санкциями и дорогостоящим СПГ, Трамп занимается реальной политикойотметила Вайдель
По словам политика, прагматичное взаимодействие отвечает национальным интересам Германии, в то время как нынешние власти ФРГ идут на эскалацию в ущерб собственным гражданам.
Ранее Трамп сообщил, что Россия и США договорились о масштабных поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки.