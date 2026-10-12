Москва12 октВести.Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал намерение канцлера Германии Фридриха Мерца отказаться от поставок российского топлива.
Спецпредставитель заявил, что такой шаг является ошибочным.
Еще одна ошибка Мерца, заставляющая немцев страдатьнаписал Дмитриев в соцсети X
По его словам, отказ от российского топлива повлечет резкий рост цен на дизель и газ в Германии и может обернуться падением рейтинга Мерца с примерно 10% до 5%.
Ранее сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель выступила с критикой санкционной политики Мерца, напомнив о договоренности президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа по поставкам российского дизельного топлива.