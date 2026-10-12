Дмитриев назвал заявление Мерца об отказе от российского топлива ошибкой

Дмитриев прокомментировал заявление Мерца об отказе от российского топлива Дмитриев назвал заявление Мерца об отказе от российского топлива ошибкой

Москва12 окт Вести.Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал намерение канцлера Германии Фридриха Мерца отказаться от поставок российского топлива.

Спецпредставитель заявил, что такой шаг является ошибочным.

Еще одна ошибка Мерца, заставляющая немцев страдать написал Дмитриев в соцсети X

По его словам, отказ от российского топлива повлечет резкий рост цен на дизель и газ в Германии и может обернуться падением рейтинга Мерца с примерно 10% до 5%.

Ранее сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель выступила с критикой санкционной политики Мерца, напомнив о договоренности президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа по поставкам российского дизельного топлива.