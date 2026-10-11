Клаудиа Виттиг из BSW: Германии тоже нужна сделка с Россией по дизелю

Немецкая партия требует от Мерца заключить топливную сделку с РФ Клаудиа Виттиг из BSW: Германии тоже нужна сделка с Россией по дизелю

Москва11 окт Вести.Ценами на АЗС в ФРГ возмутилась зампред фракции BSW ("Союз социальной справедливости и экономического благоразумия") в ландтаге федеральной земли Саксония-Анхальт Клаудиа Виттиг. Политик призвала правительство Фридриха Мерца вслед за Дональдом Трампом заключить с Москвой соглашение о поставках в ФРГ дизельного топлива, сообщает немецкий телеканал N-tv.

Нынешние цены на германских автозаправках политик назвала скандалом. BSW и партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) намерены вынести этот вопрос на голосование в парламенте Магдебурга 14 октября.

Политика санкций против России, которая вредит прежде всего нам самим, полностью провалилась. Германии тоже нужна сделка по дизелю с Россией заявила Виттиг

Виттиг назвала европейские антироссийские санкции провальными.

После телефонного разговора 9 октября президентов России и США Владимира Путин и Дональда Трампа глава Белого дома заявил о достигнутом соглашении. По его словам, он договорился с главой российского государства о поставках для снижения мировых цен на нефть 300 тысяч тонн российского дизельного топлива до конца октября.

В ноябре российский экспорт дизтоплива может вырасти уже до 500 тысяч тонн, а в декабре - до миллиона тонн. В перспективе планируется довести поставки российского дизеля до 3 миллионов тонн в месяц. Соглашение между Трампом и Путиным заключено до 7 апреля 2027 года. По мнению Трампа, оно выгодно прежде всего американским потребителям. Так же считает министр финансов США Скотт Бессент.

Сделка между Трампом и Путиным разорвала цепь антироссийских санкций, прокомментировал ранее соглашение по дизелю Александр Вучич.