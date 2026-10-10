Дмитриев: энергетическое сотрудничество с Россией может спасти экономику ФРГ

Дмитриев раскрыл, что может спасти экономику Германии Дмитриев: энергетическое сотрудничество с Россией может спасти экономику ФРГ

Москва10 окт Вести.Энергетическое сотрудничество с Россией может спасти экономику Германии. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

Он прокомментировал публикацию сопредседателя партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель, которая противопоставила заключение сделки между Россией и Соединенными Штатами по дизельному топливу политике канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Промышленность и экономика Германии могут быть спасены благодаря сотрудничеству с Россией написал Дмитриев

Премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Джем Оздемир в интервью газете Welt заявил, что экономическое благополучие Германии на протяжении долгого времени строилось на поставках природного газа из России по выгодным ценам.

Накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из США Дональдом Трампом​​​. В ходе диалога главы государств достигли договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.