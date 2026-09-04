Москва4 сенВести.Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил о критической зависимости немецкого промышленного сектора от энергоносителей из России. Об этом сообщает РИА Новости.
Нет российского газа — нет немецкой промышленностинаписал Дмитриев в социальных сетях, комментируя нарастающие трудности в экономике ФРГ
Поводом для заявления стали слова сопредседателя партии "Альтернатива для Германии" Алисы Вайдель, которая раскритиковала решение металлургического гиганта ArcelorMittal закрыть свои заводы в Дуйсбурге. Остановка предприятий приведет к сокращению двух третей персонала.