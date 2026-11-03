Москва3 ноя Вести.Европе не обойтись без российского газа – он нужен ей для выживания. Об этом в социальной сети X написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал слова члена фракции "Альтернатива для Германии" Маркуса Фронмайера, который считает, что идеологизированная политика канцлера ФРГ Фридриха Мерца привела к рекордным ценам на энергоносители.

Неспособность отказаться от губительной идеологии "байденизма" подрывает экономическое благополучие Германии. Европа нуждается в российском газе для выживания и надежды отметил спецпредставитель президента РФ

Ранее Дмитриев призвал не считать АдГ ультраправой партией. По его мнению, эта политическая сила – голос народа Германии. В то время как СМИ, которые критикуют "Альтернативу для Германии", – это голос немецкой бюрократии.