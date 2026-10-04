Дмитриев заявил, что Европа нуждается в российской энергии Дмитриев: российская энергия нужна Европе для выживания

Москва4 окт Вести.Европа нуждается в российской энергии для выживания. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Так в соцсети X он прокомментировал публикацию блогера Марио Науфала о росте цен на газ в Европе.

Зима близко. Как и предсказывалось, упорные идеологические ошибки, совершенные ЕС в области энергетики, уже повлекли за собой серьезные последствия. Европа нуждается в российской энергии, чтобы выжить написал глава РФПИ

Ранее стало известно, что Европа подошла к традиционному началу отопительного сезона с рекордно низкими запасами газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) за все время наблюдений – с 2011 года.