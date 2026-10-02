ЕС начал отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа GIE: ЕС начинает отопительный сезон с самыми низкими за 15 лет запасами газа

Москва2 окт Вести.К традиционному началу отопительного сезона страны Европы подошли с рекордно низкими запасами газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) за все время наблюдений – с 2011 года. Об этом говорят данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отопительный сезон в Европе, как правило, начинается в октябре. При этом еще с сентября страны наращивали запасы самыми высокими за последние четыре года темпами.

Так, в начале осени в европейские хранилища были закачаны 7,8 млрд куб. м. – это на 15% больше, чем годом ранее. Отбор из ПХГ при этом стал минимальным за 11 лет – 868 млн куб. м.

Как отмечает ТАСС, чистая разница между объемом закачки и отбора в сентябре 2026 года оказалась на 23% больше, чем в 2025 году – 7 млрд куб. м.

Как ранее заявили в российской энергетической компании "Газпром", высокие цены на газ и отставание по заполнению ПХГ усиливают риски для надежного газоснабжения европейских потребителей в период холодов.