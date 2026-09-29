ТАСС: отбор газа из хранилищ Европы в сентябре находится на минимуме за 11 лет

Отбор газа из хранилищ ЕС в сентябре упал до минимальных показателей за 11 лет ТАСС: отбор газа из хранилищ Европы в сентябре находится на минимуме за 11 лет

Москва29 сен Вести.Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы в сентябре находится на минимуме с 2015 года. При этом закачка, наоборот, приближается к максимальным значениям для конца сентября, следует из подсчетов ТАСС, которые основываются на данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

Средние темпы закачки газа в ПХГ государств-членов Евросоюза в сентябре являются самыми высокими за последние четыре года. При этом котировки газа на европейских хабах находятся на максимуме с конца 2022 года. Из этого следует, что ЕС хочет заполнить свои газовые хранилища к зиме даже по высоким ценам. При этом летние месяцы, которые считаются наиболее благоприятными для закачки, Европа упустила.

По данным на 27 сентября ПХГ Европы заполнены на 71,16% (этот показатель на 15,61 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет). Это значение является наименьшим на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года. В хранилищах Евросоюза находится около 77,9 млрд куб. м газа.

"Газпром" еще в июле прогнозировал, что запасы газа в ПХГ Европы к следующему отопительному сезону — 1 октября — могут оказаться ниже 75%.