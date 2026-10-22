Дмитриев назвал неизбежным возобновление сотрудничества РФ и Европы Дмитриев считает, что Россия и Европа неизбежно возобновят сотрудничество

Москва22 окт Вести.Сотрудничество европейских стран и России неминуемо возобновится, поскольку покупка российских энергоресурсов не имеет аналогов. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В ходе выступления на сессии Веронского Евразийского экономического форума Дмитриев напомнил, что страны Европы до сих пор закупают российский газ. Его стоимость в ЕС за год при этом выросла на 140%.

Когда люди начнут платить в 2-3 раза больше за энергию в Европе, покупка энергоресурсов у России абсолютно неизбежна, и политики, которые это отрицают, проиграют по всем фронтам подчеркнул глава РФПИ

Кроме того, Дмитриев назвал неизбежным и перезапуск газопроводов "Северный поток".

Ранее глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон выразил мнение, что Брюссель может пересмотреть свое решение о полном запрете экспорта российского газа. По его словам, европейские политики сейчас заняты изучением потребностей своей промышленности и вопросов энергобезопасности.