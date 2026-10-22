Дмитриев: Европа присоединится к энергетическому сотрудничеству с РФ Дмитриев прогнозирует возвращение Европы к энергетическому сотрудничеству с РФ

Москва22 окт Вести.Европа безусловно присоединится к сотрудничеству с Россией в энергетике после успешного опыта сделок между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Во время общения с журналистами в рамках XIX Веронского Евразийского экономического форума он ответил на вопрос о том, стоит ли ожидать на международной арене новых энергетических соглашений с Россией по аналогии с "дизельной сделкой".

Да, безусловно, мы видим сотрудничество в энергетике, и оно будет, безусловно, развиваться и с Соединенными Штатами. И также мы уверены, что Европа тоже к этому присоединится считает Дмитриев

Ранее глава РФПИ назвал неизбежным сценарий, в котором газопроводы "Северный поток" возобновляют свою работу для продажи Европе российских энергоносителей.