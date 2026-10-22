Дмитриев: урегулирование конфликта на Украине движется к долгосрочному решению

Дмитриев: урегулирование конфликта на Украине идет к долгосрочному решению Дмитриев: урегулирование конфликта на Украине движется к долгосрочному решению

Москва22 окт Вести.Урегулирование украинского конфликта движется в сторону долгосрочного решения, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он подчеркнул, что это решение обеспечит реальную безопасность России, Украины и Европы.

Мы движемся к долгосрочному решению, и здесь речь идет о реальной безопасности России, Украины и Европы в будущем сказал Дмитриев

Глава РФПИ также счел неизбежным возобновление сотрудничества РФ и Европы, поскольку российским энергоресурсам нет аналогов.

Ранее Дмитриев подчеркнул, что сфокусирован на вопросах экономики и транслирует официальную позицию России, которую излагали и президент Владимир Путин, и его помощник Юрий Ушаков.