Дмитриев рассказал об отношении мира к миротворческим усилиям Трампа Дмитриев: мир ценит миротворческие усилия Трампа

Москва3 ноя Вести.Мировое сообщество высоко ценит усилия американского лидера Дональда Трампа и его команды по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал публикацию спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в соцсети X о том, что 10–11 ноября пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины на уровне рабочих групп.

Мир ценит миротворческие усилия президента Трампа и его команды написал Дмитриев в соцсети Х

Накануне Уиткофф заявил, что в ходе переговоров будут обсуждаться темы деэскалации и безопасности после урегулирования конфликта.

Между тем помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что трехсторонние переговоры имеют решающее значение для урегулирования.