Москва21 окт Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уделяет особое внимание вопросу урегулирования украинского конфликта, заявил российский лидер Владимир Путин.

В среду, 21 октября, Путин в Санкт-Петербурге провел переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом​​​. Президент РФ поблагодарил Уиткоффа и Трампа за внимание к проблемам урегулирования на Украине.

Хочу поблагодарить вас и президента Трампа за внимание к проблемам урегулирования кризиса на Украине... Президент Трамп уделяет особое внимание прежде всего по гуманитарным соображениям сказал Путин

Он отметил, что в последнем телефонном разговоре с Трампом американский лидер делал упор на необходимости прекращения прежде всего потерь среди мирного населения и военнослужащих.