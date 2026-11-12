Москва12 нояВести.Американский лидер Дональд Трамп попросил передать, что очень важно как можно быстрее завершить украинский конфликт. Такое заявление сделал спецпосланник президента США Стив Уиткофф в Кремле во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Днем 12 ноября в Кремле началась встреча Путина со спецпосланниками главы Белого дома – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Он (Трамп. – Прим. ред.) считает, он просил нас передать вам, что очень важно завершить этот конфликт как можно быстрее. Это очень сложный конфликт для обеих сторонсказал Уиткофф
Американские представители прилетели в Москву из Абу-Даби. 10-11 ноября в ОАЭ проходили трехсторонние переговоры по украинскому конфликту, в которых участвовали делегации из России, Украины и США.