Уиткофф: Трамп просил передать, что важно быстрее завершить конфликт на Украине Уиткофф: Трамп просил передать, что важно быстрее завершить украинский конфликт

Москва12 ноя Вести.Американский лидер Дональд Трамп попросил передать, что очень важно как можно быстрее завершить украинский конфликт. Такое заявление сделал спецпосланник президента США Стив Уиткофф в Кремле во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Днем 12 ноября в Кремле началась встреча Путина со спецпосланниками главы Белого дома – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Он (Трамп. – Прим. ред.) считает, он просил нас передать вам, что очень важно завершить этот конфликт как можно быстрее. Это очень сложный конфликт для обеих сторон сказал Уиткофф

Американские представители прилетели в Москву из Абу-Даби. 10-11 ноября в ОАЭ проходили трехсторонние переговоры по украинскому конфликту, в которых участвовали делегации из России, Украины и США.