Трамп на Генассамблее ООН призвал Путина завершить конфликт на Украине

Трамп призвал Путина завершить конфликт на Украине Трамп на Генассамблее ООН призвал Путина завершить конфликт на Украине

Москва22 сен Вести.Президент США Дональд Трамп призвал российского лидера Владимира Путина прекратить украинский конфликт. Об этом он заявил на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Поводом для заявления главы Белого дома стал вопрос журналиста о том, какое послание он хотел бы передать российским властям.

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Ранее президент США также выразил уверенность, что украинский конфликт будет завершен. По его словам, Вашингтон работает с Москвой и Киевом по этому вопросу.

Генеральная Ассамблея ООН проходит в Нью-Йорке, где идет обсуждение глобальных проблем с участием мировых лидеров.