Москва25 октВести.В украинском конфликте может в скором времени "что-то произойти". Об этом журналистам заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя визит своего специального посланника Стивена Уиткоффа в Россию.
Он поехал, чтобы обсудить пару вопросов: конфликт на Украине, по которому, я думаю, что-то произойдет, а также мы вернули очень хорошего человекасказал глава Белого дома
Никаких подробностей американский лидер не привел.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что ситуация на Украине стала главной темой беседы президента России Владимира Путина с Уиткоффом. Как отмечал Ушаков, дело идет к завершению украинского конфликта.
Трамп также ранее на этой неделе подчеркивал, что урегулирование конфликта на Украине сейчас ближе, чем когда-либо.