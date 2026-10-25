Трамп в контексте украинского конфликта заявил, что "что-то произойдет" Трамп анонсировал некие события, касающиеся конфликта на Украине

Москва25 окт Вести.В украинском конфликте может в скором времени "что-то произойти". Об этом журналистам заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя визит своего специального посланника Стивена Уиткоффа в Россию.

Он поехал, чтобы обсудить пару вопросов: конфликт на Украине, по которому, я думаю, что-то произойдет, а также мы вернули очень хорошего человека сказал глава Белого дома

Никаких подробностей американский лидер не привел.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что ситуация на Украине стала главной темой беседы президента России Владимира Путина с Уиткоффом. Как отмечал Ушаков, дело идет к завершению украинского конфликта.

Трамп также ранее на этой неделе подчеркивал, что урегулирование конфликта на Украине сейчас ближе, чем когда-либо.