Трамп хочет избежать неверных шагов в свете работы РФ и США по Украине

Трамп стремится избежать неверных шагов в свете работы РФ и США по Украине Трамп хочет избежать неверных шагов в свете работы РФ и США по Украине

Москва21 окт Вести.Президент США Дональд Трамп делает все, чтобы избежать каких-то неверных шагов в связи с активизацией попыток урегулирования украинского конфликта Москвой и Вашингтоном. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме и комментируя встречу президента РФ Владимира Путина с американским специальным посланником Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

Последнее, что я хочу сделать - это перевернуть все вверх тормашками, когда мы приближаемся к завершению войны… Последнее, что вы сделаете [в такой ситуации] - это нечто несусветное сказал Трамп

Глава Белого дома также подтвердил, что высоко ценит позицию, которую заняла Москва в ситуации, касающейся американо-израильской войны с Ираном.

Ранее Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине в настоящий момент ближе, чем когда-либо. По словам американского лидера, он "на днях" обсуждал преодоление кризиса с президентом России Владимиром Путиным.