Вашингтон высоко ценит позицию РФ по войне против Ирана, заявил Трамп Трамп: Вашингтон высоко ценит позицию РФ по войне против Ирана

Москва21 окт Вести.Вашингтон высоко ценит позицию Москвы в отношении американо-израильского военного конфликта с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме.

По словам американского лидера, США довольны тем, что Россия "не вмешивается" в данный конфликт.

Очень важный элемент заключается в том, что Россия и Китай не участвуют, или их участие оказалось значительно меньше, чем могло бы быть. Я этому очень рад сказал Трамп

Ранее президент РФ Владимир Путин и спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф обменялись друг с другом мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Ирана.