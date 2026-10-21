Москва21 октВести.Вашингтон высоко ценит позицию Москвы в отношении американо-израильского военного конфликта с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме.
По словам американского лидера, США довольны тем, что Россия "не вмешивается" в данный конфликт.
Очень важный элемент заключается в том, что Россия и Китай не участвуют, или их участие оказалось значительно меньше, чем могло бы быть. Я этому очень радсказал Трамп
Ранее президент РФ Владимир Путин и спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф обменялись друг с другом мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Ирана.