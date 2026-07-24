Трамп заявил, что не считает РФ и КНР участниками иранского конфликта

Трамп заявил о непричастности России и Китая к иранскому конфликту Трамп заявил, что не считает РФ и КНР участниками иранского конфликта

Москва24 июл Вести.Россия и Китай не участвуют в американо-иранском конфликте, заявил президент США Дональд Трамп. Соответствующая публикация появилась в его аккаунте в Truth Social.

Две крупные страны (Россия и Китай. - прим. ред.), о которых люди часто говорят в контексте Ирана, на мой взгляд, не участвуют в этом. сказано в посте

Он подчеркнул, что если бы Россия и Китай принимали участие в конфликте, это было бы очень плохо для них и не в их интересах.

Ранее агентство Reuters сообщило, что разведка США выясняет, причастна ли Россия к ударам Ирана по объектам ЦРУ.