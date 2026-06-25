Трамп подтвердил, что Россия и Китай не вмешивались в операцию США против Ирана

Трамп отметил нейтралитет Путина и Си Цзиньпина в конфликте США и Ирана Трамп подтвердил, что Россия и Китай не вмешивались в операцию США против Ирана

Москва25 июн Вести.Президент США Дональд Трамп вновь подчеркнул, что приятно удивлен невмешательством Москвы и Пекина в американо-иранский конфликт.

Соответствующее заявление он сделал, разговаривая с журналистами в Овальном кабинете. Трансляция беседы с прессой велась на YouTube-канале Белого дома.

[Председатель КНР] Си Цзиньпин не вмешивался. И, честно говоря, [президент РФ] Владимир Путин — тоже … Мне показалось, что это потрясающе сказал Трамп

Ранее американский лидер уже выражал благодарность Путину и Си Цзиньпину за сохранение нейтральной позиции в военном столкновении Соединенных Штатов и Ирана.