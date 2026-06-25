Москва25 июнВести.Президент США Дональд Трамп вновь подчеркнул, что приятно удивлен невмешательством Москвы и Пекина в американо-иранский конфликт.
Соответствующее заявление он сделал, разговаривая с журналистами в Овальном кабинете. Трансляция беседы с прессой велась на YouTube-канале Белого дома.
[Председатель КНР] Си Цзиньпин не вмешивался. И, честно говоря, [президент РФ] Владимир Путин — тоже … Мне показалось, что это потрясающесказал Трамп
Ранее американский лидер уже выражал благодарность Путину и Си Цзиньпину за сохранение нейтральной позиции в военном столкновении Соединенных Штатов и Ирана.