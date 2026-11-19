Москва19 нояВести.Президент США Дональд Трамп утверждает, что намерен завершить конфликт с Ираном в ближайшее время.
По словам главы Белого дома, Тегеран хочет заключить сделку, однако Вашингтон рассчитывает на долгосрочное соглашение.
Я доведу это до конца. Да, скоро. Так или иначе, мы доведем дело до концасказал Трамп в интервью телеканалу Fox News
Он добавил, что стремится к сделке, которая останется в силе, даже если у США будет "слабый президент".
Американский лидер также отметил, что не намерен обращаться к Москве и Пекину за содействием в урегулировании ситуации вокруг Исламской Республики.