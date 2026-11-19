Трамп: США в ближайшее время завершат конфликт с Ираном

Трамп заявил, что завершит конфликт с Тегераном в ближайшее время Трамп: США в ближайшее время завершат конфликт с Ираном

Москва19 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп утверждает, что намерен завершить конфликт с Ираном в ближайшее время.

По словам главы Белого дома, Тегеран хочет заключить сделку, однако Вашингтон рассчитывает на долгосрочное соглашение.

Я доведу это до конца. Да, скоро. Так или иначе, мы доведем дело до конца сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News

Он добавил, что стремится к сделке, которая останется в силе, даже если у США будет "слабый президент".

Американский лидер также отметил, что не намерен обращаться к Москве и Пекину за содействием в урегулировании ситуации вокруг Исламской Республики.