Трамп заявил о возможности заключения соглашения с Ираном

Трамп вновь допустил достижение договоренностей с Ираном Трамп заявил о возможности заключения соглашения с Ираном

Москва2 ноя Вести.Вашингтон может заключить соглашение с Тегераном, поскольку иранская сторона стремится к этому. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в преддверии промежуточных выборов в американский конгресс.

Они хотят заключить сделку, и это может произойти сказал он в ходе выступления у Зеркального пруда

При этом Трамп не уточнил, когда могут быть достигнуты договоренности и какие условия предполагает возможное соглашение.

Трамп также подчеркнул, что стоимость нефти будет падать на фоне успехов США в конфликте с Ираном.

Ранее в понедельник верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи распорядился урегулировать конфликт с США дипломатическим путем. По словам президента страны Масуда Пезешкиана, Хаменеи предоставил соответствующие полномочия правительству.