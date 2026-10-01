Москва3 октВести.У иранских властей сейчас дела идут "не лучшим образом", но ситуация складывается хорошо для Вашингтона, считает президент США Дональд Трамп.
Об этом он заявил на встрече с журналистами в Белом доме, отвечая на вопрос о планах в отношении Ирана.
Если бы я вам рассказал, у вас бы получилась громкая новость, верно? Но вы увидите. Все складывается очень хорошо, а у Ирана дела идут не лучшим образомподчеркнул Трамп
Ранее американский лидер заявлял, что Иран долго не протянет, если откажется от сделки с США. Иранскому руководству грозит устранение, если оно не согласится на устраивающую США сделку, считает Трамп.
Между тем иранское урегулирование возможно либо вскоре после промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут в ноябре, либо даже до выборов, уверен глава Белого дома.