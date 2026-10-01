Дональд Трамп рассказал о своем видении положения дел в Иране Трамп: дела у Тегерана идут "не лучшим образом"

Москва3 окт Вести.У иранских властей сейчас дела идут "не лучшим образом", но ситуация складывается хорошо для Вашингтона, считает президент США Дональд Трамп.

Об этом он заявил на встрече с журналистами в Белом доме, отвечая на вопрос о планах в отношении Ирана.

Если бы я вам рассказал, у вас бы получилась громкая новость, верно? Но вы увидите. Все складывается очень хорошо, а у Ирана дела идут не лучшим образом подчеркнул Трамп

Ранее американский лидер заявлял, что Иран долго не протянет, если откажется от сделки с США. Иранскому руководству грозит устранение, если оно не согласится на устраивающую США сделку, считает Трамп.

Между тем иранское урегулирование возможно либо вскоре после промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут в ноябре, либо даже до выборов, уверен глава Белого дома.