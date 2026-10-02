Трамп: если Иран откажется от сделки с США, то долго не протянет

Трамп: Иран долго не протянет, если откажется от сделки с США Трамп: если Иран откажется от сделки с США, то долго не протянет

Москва2 окт Вести.Иранскому руководству грозит устранение, если оно не согласится на устраивающую США сделку, заявил президент США Дональд Трамп представителям СМИ.

Мы решим вопрос так или иначе. И либо они примут правильное и умное решение, либо попросту долго не протянут. Мы стараемся хорошо обращаться с их президентом отметил Трамп

Между тем иранское урегулирование возможно либо вскоре после промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут в ноябре, либо даже до выборов, считает Трамп.

США и Израиль в ходе военной операции против Ирана уничтожили многих иранских руководителей. Важно, чтобы нынешний президент Ирана Масуд Пезешкиан оставался живым и здоровым, так как в противном случае неясно, с кем вести переговоры, подчеркнул Трамп.