Моджтаба Хаменеи распорядился урегулировать конфликт с США диалогом Пезешкиан: Хаменеи распорядился решить конфликт с США с помощью диалога

Москва2 ноя Вести.Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи распорядился разрешить конфликт с США через диалог, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Мы стремимся решить [конфликт с США] путем переговоров. В этом вопросе верховный лидер революции также предоставил правительству соответствующие полномочия цитирует Пезешкиана его пресс-служба

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт Штатов и Исламской Республики вскоре завершится либо заключением сделки между сторонами, либо силовым путем. По его словам, конфликт до сих пор не завершен, потому что он хочет "быть добрым" к иранской стороне.

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что в ближайшие дни администрация Трампа может нанести ядерный удар по Ирану под давлением премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Между тем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выразил надежду, что Вашингтон проявит разумность и выберет дипломатию, а не возобновление вооруженного конфликта.