Трамп заявил, что хочет "быть добрым" в ситуации с Ираном

Трамп назвал причину, по которой конфликт США и Ирана не завершился Трамп заявил, что хочет "быть добрым" в ситуации с Ираном

Москва2 ноя Вести.Американский лидер Дональд Трамп заявил, что конфликт Соединенных Штатов и Ирана не завершился, потому что он хочет "быть добрым".

При этом глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтону в какой-то момент "придется всыпать" Тегерану.

Единственная причина, по которой мы не закончили с Ираном, состоит в том, что я хочу быть добрым. Я хочу попытаться сохранить все жизни, если смогу сказал президент США, выступая на митинге в штате Айова

Накануне портал Axios написал, что Трамп намерен дать шанс переговорам в конфликте с Ираном и не собирается возобновлять боевые действия против Исламской Республики сразу после промежуточных выборов в Конгресс.