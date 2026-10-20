Трамп заявил, что у США с Ираном "все идет хорошо"

Трамп высказался об отношениях США с Ираном Трамп заявил, что у США с Ираном "все идет хорошо"

Москва20 окт Вести.В настоящий момент у Соединенных Штатов "все идет хорошо" с Ираном. Об этом журналистам заявил американский лидер Дональд Трамп.

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Трамп добавил, что Вашингтону предстоит принять окончательное решение о том, каким образом закончить конфликт с Исламской Республикой: "по-хорошему или по-плохому". При этом президент США не уточнил, в чем заключается каждый из сценариев.

Ранее Трамп заявил, что у США есть возможность завершить конфликт с Ираном в короткие сроки. Американский лидер добавил, что у Тегерана нет шансов получить ядерное оружие.