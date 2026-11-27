Трамп: США предоставляют Ирану все возможности для заключения соглашения

Трамп: Вашингтон предоставляет Тегерану все возможности для заключения сделки Трамп: США предоставляют Ирану все возможности для заключения соглашения

Москва27 ноя Вести.США предоставляют Ирану все возможности для заключения мирного соглашения. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

При этом глава Белого дома выразил сомнения, что Исламская Республика воспользуется шансом.

Мы даем им все возможности заключить сделку и спасти множество жизней. Но я не уверен, что они этим воспользуются сказал Трамп во время телефонного разговора с военнослужащими в День благодарения

По его словам, США близки к победе в конфликте с Ираном.

Ранее Трамп отметил, что средства на военную операцию против Тегерана заложены в бюджете до конца января.