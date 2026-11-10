Трамп: переговоры США и Ирана могут привести к завершению конфликта

Трамп позитивно оценил переговоры Вашингтона и Тегерана Трамп: переговоры США и Ирана могут привести к завершению конфликта

Москва10 ноя Вести.Переговоры Соединенных Штатов и Ирана с высокой вероятностью могут привести к урегулированию конфликта. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, иранская сторон "очень вежливо разговаривает" с США.

Посмотрим, что получится. Но есть хорошие шансы, что все это прекратится сказал Трамп журналистам

Телеканал Al Arabiya накануне сообщил, что между США и Ираном возобновлены "серьезные переговоры" благодаря совместным усилиям Катара и Пакистана. Стороны, как уточнялось, могут достичь предварительного соглашения о снижении уровня обогащения урана в Исламской Республике.