Al Arabiya: США и Иран могут достичь сделки по снижению уровня обогащения урана

Al Arabiya: США и Иран близки с сделке по снижению уровня обогащения урана Al Arabiya: США и Иран могут достичь сделки по снижению уровня обогащения урана

Москва9 ноя Вести.Вашингтон и Тегеран могут достичь предварительного соглашения о снижении уровня обогащения урана в Иране, сообщает телеканал Al Arabiya.

Вашингтон разрешил обогащение урана в Иране до уровня 3,67%, и Тегеран согласился с этим. Вашингтон выступил с требованием снизить уровень обогащения иранского урана, который сейчас достигает 60% отмечает телеканал

По сведениям телеканала, США готовы разморозить активы Ирана стоимостью от $6 млрд до $9 млрд, если Вашингтон и Тегеран достигнут соглашения.

Возобновить "серьезные переговоры" между США и Ираном удалось благодаря совместным усилиям Катара и Пакистана, уточняет Al Arabiya.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не стремится в очередной раз начинать войну с Ираном, поскольку для этого "нет причин".