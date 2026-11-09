СМИ: Тегеран и Вашингтон обсуждают возвращение инспекторов МАГАТЭ в Иран Al Arabiya: США обсуждают с Ираном возвращение инспекторов МАГАТЭ

Москва9 ноя Вести.Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) могут вернуться в Иран после заключения соглашения между Исламской Республикой и Соединенными Штатами. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Серьезный переговорный процесс между США и Ираном, как уточняется, удалось возобновить благодаря совместной инициативе Катара и Пакистана.

Предложение также включает в себя договоренности об обсуждении возвращения инспекторов МАГАТЭ в Иран говорится в материале

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что прогресс в переговорах Вашингтона с Тегераном сделает крайне маловероятным возобновление ударов по Ирану.

Глава Белого дома также подчеркнул, что США не намерены разрушать объекты критической инфраструктуры в Иране, хотя технически такая возможность у американской стороны есть.