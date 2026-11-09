Трамп заявил, что мог бы "все взорвать в Иране", но не хочет

Трамп объяснил, почему США не станут разрушать инфраструктуру Ирана Трамп заявил, что мог бы "все взорвать в Иране", но не хочет

Москва9 ноя Вести.США не намерены разрушать объекты критической инфраструктуры в Иране, хотя технически такая возможность у американской стороны есть, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Трансляцию разговора американского лидера с журналистами перед вылетом из штата Флорида в Вашингтон опубликовал портал C-Span.

По словам главы Белого дома, возможный удар по ключевым объектам Исламской Республики привел бы к последствиям, которые страна не смогла бы устранить на протяжении многих лет.

Конечно, я мог бы прямо сейчас вторгнуться туда (в Иран – прим. ред.) и взорвать их. Проблема в том, что восстановить их (критически важные объекты – прим. ред.) будет невозможно … Там горная местность, и районы соединены мостами заявил Трамп

Согласно его утверждению, процесс восстановления после потенциальной массированной атаки займет у Ирана от 10 до 15 лет. Самыми тяжелыми для восстановления объектами он назвал мосты.

На втором месте — электростанции. Восстановить их — вторая по сложности задача. Это ложится ужасно тяжелым бременем на людей. Мне это не нравится сказал президент США

Кроме того, американский лидер вновь заявил, что США "одержали победу в Иране". Он подчеркнул, что Вашингтону остается только выбрать момент для завершения операции.

Осталось только решить, завершить это сейчас или позже. Возможно, мы подождем. Некоторые из их соседей (страны Персидского залива – прим. ред.) предпочли бы, чтобы мы просто оставили все как есть заключил Трамп

Президент США до промежуточных выборов в Конгресс, прошедших 3 ноября, не раз делал заявления в отношении Исламской Республики. Во время одного из выступлений он утверждал, что может возобновить военную операцию против Ирана. Позднее Трамп сказал, что не видит в этом необходимости.