Трамп не планирует наносить удары по Ирану сразу после выборов в Конгресс

Трамп заявил, что не намерен возобновлять удары по Ирану сразу после выборов Трамп не планирует наносить удары по Ирану сразу после выборов в Конгресс

Москва2 ноя Вести.Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что не собирается возобновлять боевые действия против Исламской Республики Иран сразу после промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут 3 октября.

Об этом глава Белого дома заявил, отвечая на вопрос журналиста после выступления в Вашингтоне.

Нет сказал Трамп

Накануне президент США отметил, что Вашингтон может заключить соглашение с Тегераном, поскольку Исламская Республика стремится к этому. Он не уточнил, когда именно стороны могут прийти к договоренностям.